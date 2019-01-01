بوتشيتينو: لعبنا شوط واحد وآمالنا في المراكز الأولى لا تزال قائمة

تعرف على تصريحات بوتشيتينو عقب فوز وست هام على توتنهام

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، أنّ فريقه لعب بصورة جيدة في شوط واحد فقط مطالبًا بالتركيز في المباريات المتبقية.

توتنهام تعرض لأول خسارة على ملعبه الجديد أمام وست هام بهدف نظيف في ديربي لندن.

وقال بوتشيتينو في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أننا لم نسيطر على الكرة بصورة صحيحة، لقد كانت مباراة صعبة واستقبلنا هدفًا في الشوط الثاني من هجمة مرتدة".

وتابع: "لم نسيطر على الكرة كما فعلنا أمام برايتون، ورغم أننا كنا جيدين في الشوط الأول لكن خسرنا الكرة كثيرًا في الشوط الثاني واستقبلنا هجمات مرتدة".

أول هزيمة لتوتنهام على ملعبه الجديد 😯

المعركة ستشتعل أكثر على المركز الثالث 🔥 pic.twitter.com/4ZiMF5HZgW

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

المدرب الأرجنتيني أشار إلى ضرورة القتال في المباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي بغية التواجد ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

واختتم: "المنافسة على المراكز الأولى هو سباق صعب بين العديد من الفرق ولن يكون الأمر سهلًا لذلك من الضروري التركيز في المباراتين المتبقيتين".



توتنهام حافظ على المركز الثالث برصيد 70 نقطة ولكنّه قد يخسر مركز مؤهل للأبطال في ظل منافسة من تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد.