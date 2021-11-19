بوتشيتينو : لا نحتاج لبناء أي مشروع والتعامل مع النجوم ليس بهذه السهولة !

كشف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، عن الطريقة التي يتعامل بها مع نجوم الفريق، والمشاكل التي تواجهه في التكيف.

باريس أضاف المزيد من النجوم الكبار بفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بضم ليونيل ميسي وجورجينيو فاينالدوم وجانلويجي دوناروما وسيرخيو راموس وأشرف حكيمي.

بوتشيتينو تحدث لصحيفة "ليكيب" الفرنسية عن صعوبة العمل مع هذا الكم من المواهب وبعض الأشياء الأخرى التي تخص تجربته مع باريس.

ماذا قال بوتشيتينو؟

المدرب الأرجنتيني قال لصحيفة "ليكيب":"عندما تعمل في باريس يجب عليك التأقلم مع هيكل الفريق واللاعبين الذين يتم التعاقد معهم لتحقيق أهداف النادي".

وأضاف:"من المهم معرفة ذلك، باريس سان جيرمان يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري والكأس وكل المباريات، لم يأتون لي للبحث عن بناء مشروع أو ما نحتاجه لتطوير أفكارنا، جئنا إلى هنا من أجل التكيف والفوز".

وتابع:"لدينا الشجاعة والتواضع لنعلم أنه إذا أردنا النجاح فسيتعين علينا التكيف، نحتاج أيضًا إلى بعض الوقت، إذا لم يعطونا الفرصة لتطوير فكرتنا في باريس فلن نكون أول أو آخر من يمر بذلك، لكننا سعداء للمساهمة بمعرفتنا".

الموارد المتاحة لديه في النادي

تطرق بوتشيتينو كذلك لما لديه من لاعبين قائلًا:"ما هو الفريق الذي لديه حراس مرمى على مستوى باريس؟ نافاس ودوناروما وريكو، ناهيك عن الشباب، هذا شيء لم يسبق رؤيته في أي مكان آخر".

وأوضح:"لو نظرت إلى المواهب والأسماء هنا، ستجد أنها لم تكن موجودة في التاريخ وربما مرة واحدة، لا يوجد من لديه الخبرة للتعامل مع هذا الموقف ونحن أول من نعيشه".

وعن المقارنة بجيل ريال مدريد التاريخي:"نحن ندير عواطف وسلوك اللاعبين وهذا لا يسير في خط ثابت، إنها سلسلة من التقلبات، أحدهم سعيد والآخر مصاب والآخر يلعب وأحدهم ليس كذلك، لذلك نحن بحاجة دائمًا لموازنة الحالة المزاجية".

وأوضح:"يجب ألا ننسى أن لدينا أفضل اللاعبين في العالم، ولكن لديهم أيضًا عائلاتهم ودوائرهم الإعلامية وجمورهم، ليس من السهل التعامل مع ذلك".

وأما عن نقص الهوية:"هذا السؤال يعكس نوعًا من عدم الاحترام، إنه مثل إخبارك أنه ليس لديك أسلوب في الطريقة التي تكتب بها في الصحيفة، أنت محترف وهذا ما تعمل من أجله، كل مدرب على أعلى مستوى له أسلوبه الخاص، وهذا ما يفعله أي مدرب من خلال ذوقه وأسلوبه وإدارته لكل من حوله".

التعامل مع ميسي ومبابي

المدرب الأرجنتيني قال:"ربما يمكننا التعامل بطريقة أخرى، لا يمكننا القيام بذلك باستمرار مثلما فعلنا في توتنهام، ولكن يمكننا القيام بالأشياء بشكل مختلف وهذا جزء من تكيفنا".

وعن استبدال ميسي أو نيمار أو مبابي:"إنها ليست مسألة غرور، نحن نتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم إذا لم تكن لديهم أي مشاكل فلماذا تريد تغييرهم؟".

واستكمل:"حتى لو لم يلعبوا بالشكل الذي يتوقعه الجميع، فعن طريق مواهبهم يمكن أن يكونوا حاسمين في أي وقت في المباراة، ولهذا السبب بذل النادي الجهد المالي لتوظيفهم".

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