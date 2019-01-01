بوتشيتينو: كين هو بديل لوريس في توتنهام

لوريس تعرض لإصابة في لقاء برايتون الأخير

تويتر هيثم محمد

أشاد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، بنجمه هاري كين، وذكر بأنه قادر على سد الفراغ الذي سيتركه هوجو لوريس كقائد لسبيرز.

وتعرض لوريس لإصابة في لقاء برايتون الأخير قبل التوقف الدولي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي.

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وقال المدرب الأرجنتيني للإعلام: "كين تعلم الكثير من لوريس، لقد أصبح قائداً طبيعياً، يملك التزاماً كبيراً، ليس فقط هنا، ولكن في المنتخب".

وأضاف: "سنفتقد هوجو لبضعة أشهر، ولكن هاري سيحل محله، هو صغير ولكن ناضج، يحتاج أن يكون على طبيعته ولا يشعر بالضغط".

وواصل بوتشيتينو: "إذا لم تكن طبيعياً في قيادتك ستتسائل عن صحة قراراتك، لا نريد خلق أعذار بسبب فقدان لوريس".

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يذكر أن توتنهام تعاقد مجاناً مع حارسه السابق الهولندي مايكل فورم في الأيام الماضية من أجل تعويض غياب لوريس.