بوتشيتينو: فزنا على الملعب الذي لم يفر فيه ليفربول ونابولي

تصريحات ماوريسيو بوتشيتينو عقب فوز توتنهام على النجم الأحمر

أعرب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن سعادته بالانتصار الذي حققه توتنهام على النجم الأحمر الصربي مساء اليوم.

وفاز توتنهام بأربعة أهداف مقابل لا شيء في في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة صرح بوتشيتينو بأن المباراة لم تكن صعبة خاصة مع عدم نجاح فرق مثل ليفربول ونابولي الإيطالي في الفوز على هذا الملعب..

وأضاف: "لقد سيطرنا على المباراة بعد أن سجلنا الهدف الأول وكنا أفضل حالًا، لدينا تشكيلة مميزة وعندما يكون لديك الكثير من الخيارات يكون لديك مشكلات أيضًا لأن شخصًا ما يكون سعيدًا لأنه لعب والآخر حزين لأنه لم يشارك"

وتابع: "هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي والآن نحتاج إلى الاستمرار، إنها مجرد مباراة ونحن بحاجة إلى إضافة ثلاث نقاط أخرى للتأهل، لكن هذا شعور جيد بعد التعادل أمام إيفرتون."

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يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان قد رفع الإيقاف عن سون بعد ثبوت عدم تعمده للعنف ضد أندري جوميز الذي سقط بشكل خاطئ مما أدى إلى إصابته.