بوتشيتينو: فخور بالروح القتالية وسنحاول العودة لنهائي الأبطال قريبًا

على الرغم من هزيمة توتنهام أمام ليفربول بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن المدرب الأرجنتيني رفض إلقاء اللوم على لاعبيه، مؤكدًا أن الجميع قام بدوره على أكمل وجه، إلا أن سوء الطالع كان له رأيًا آخرًا.

وقال مدرب ساوثامبتون الأسبق في مقابلة تلفزيونية مع محطة (BT) البريطانية "أشعر بالفخر لهذا المجهود والطريقة التي قاتلنا بها، لم نكن محظوظين باستقبال هدف من ركلة جزاء، لقد قاتلنا ولعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني. أشعر بالفخر وسوء الحظ".

وأضاف "كانت بداية صعبة أن تبدأ المباراة باستقبال هدف مبكر، لذلك غيرنا خططنا، لكننا فخورين بهؤلاء اللاعبون والجمهور، ويمكننا أن نكون أكثر تفائلاً".

وتابع حديثه عن مدى تأثير ركلة الجزاء التي سجل منها صلاح أولى الأهداف على سير وأحداث المباراة، قائلاً "ركلة الجزاء كانت أشبه بالظرف الذي يصعب احتوائه أو الاستعداد له، من الصعب جدًا أن تصدق أنك ستستقبل هدفًا بعد دقيقة واحدة، من الناحية العقلية، كان أمرًا صعبًا علينا".

وختم "أمور كهذه تتعلق بالتعلم والخبرة، مثل ليفربول الذي كان في نفس موقفنا العام الماضي، وأنا سعيد حقًا بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين، لكني أتقدم بالتهاني لليفربول، ما قمنا به لم يكن كافيًا اليوم، إنه لأمر مخز. تريد تجربة وتكرار ذلك مرة أخرى، وهي أفضل مباراة في العالم بعد كأس العالم، والأمر يتوقف على المحاولة والإيمان والثقة بأنفسنا لبدء رحلة جديدة وتكرار النجاح في أقرب وقت".