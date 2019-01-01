بوتشيتينو عن ظهور كين: احتراماً لرغبة المنافس في رؤية الأيقونة الإنجليزية

مشاركة غريبة لكين أمام ترانمير في كأس الاتحاد الإنجليزي ولكن بوتشيتينو يشرح السبب

كشف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، عن السبب الذي دفعه للاعتماد على هاري كين أمام ترانمير روفرز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

توتنهام نجح في عبور الدور الرابع من البطولة، بعد إسقاط مضيفه ترانمير بسباعية نظيفة.

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المباراة شهدت جلوس هاري كين على دكة البدلاء، قبل أن يدخل والنتيجة تقدم سبيرز 6/0 ليضيف الهدف السابع بعد نزوله.

وقال بوتشيتينو عن هذا التغيير:"كان بداعي الاحترام للمنافس".

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وأضاف:"لن تتاح لهم الكثير من الفرص لرؤية هاري كين يلعب هنا في هذه الأجواء الرائعة".

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وتابع:"قراري بإشراك كين كان له العديد من الأسباب أهمها إظهار الاحترام لهم لرؤية أحد أيقونات الكرة الإنجليزية".

ويستعد توتنهام لمواجهة أصعب هذا الشهر، عندما يلاقي تشيلسي في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.