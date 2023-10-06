بوتشيتينو عن تطبيق تقنية الفيديو في إنجلترا: أثق بالسيارة وليس السائق!

المدرب الأرجنتيني يرى أن هناك خللًا لابد من إصلاحه..

من جديد يتواصل الجدل في إنجلترا حول إلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام والذي ألقى اللوم بشكل كبير على حكام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي.

وصل الأمر إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي، الذي يرى أنه "لابد من العودة خطوة للوراء في الكثير من الأشياء" التي تخص تطبيق التقنية في إنجلترا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيرنلي وتشيلسي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، ألقى بوتشيتينو بكلمات واضحة حول الأمر.

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وقال بوتشيتينو: "أنا أثق في تقنية الفيديو وأعرف كم هي مهمة في كرة القدم حاليًا، لكن الأمر لا يتعلق باقتناعنا بالتقنية من عدمه".

وأوضح: "أنا أثق في السيارة، ولكن ماذا عن السائق؟".. في إشارة إلى أن حكام الدوري الإنجليزي هم المنوط بهم تطوير أدائهم وتطبيقهم لتقنية الفيديو.