النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو عن الفوز بالبريميرليج: من حق الجماهير أن تحلم

التعليقات()
Getty Images
المدرب يشدد على واقعية ناديه في تطلعاته..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي سعادته عقب الفوز على بورنموث 5-0، ولكنه أكد على تحلي ناديه بالواقعية.

 

وبسؤاله عن تطلعات جماهير فريقه للفوز بالبريميرليج قال:"من حق الجماهير أن تحلم بما تريده، ولكن هنا داخل النادي الأمر مختلف بالطبع".

اختيارات المحررين

وأضاف:"الكرة تتمحور حول الحلم والإيمان ولكن أيضاً احترام المسابقة والمنافسين".

وتابع:"ليفربول ومانشستر سيتي لديهم الثقافة والتاريخ لأنهم فازوا بالكثير في الأعوام الأخيرة".

وأوضح:"إنهم في تلك المكانة لأنهم يستحقونها، ولكن لا يزال الطريق طويلاً ويمكننا دائماً أن نقدم الأفضل ونتحسن خطوة تلو الأخرى".

يذكر أن توتنهام قد تقدم للمركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث.

الموضوع التالي:
هازارد يحقق رقمين تاريخيين بوصوله للهدف رقم 100 مع تشيلسي
الموضوع التالي:
فيديو - الدوري المغربي | تعادل نهضة بركان والحسني الجديدي وهزيمة قاتلة لاتحاد طنجة
الموضوع التالي:
إيمري يكشف سبب تغيير أوزيل في التعادل المحبط مع برايتون
الموضوع التالي:
شقيق الشحات: لديه عروض خليجية وبلجيكية ولا مفاوضات مع الأهلي
الموضوع التالي:
من بوابة كريسيوما البرازيلي.. مايكون يعود من الاعتزال في قرار مفاجئ
إغلاق