بوتشيتينو: علينا التعلم من ميسي للتأهل لنهائي الأبطال

المدرب الأرجنتيني يبدي إعجابه بمواطنه عقب تألقه ضد ليفربول

ناشد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام، لاعبي فريقه بالتعلم من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

توتنهام تعرضوا للخسارة على أرضهم ووسط جماهيرهم ضد أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وعلى الجانب الآخر خسر فريق إنجليزي آخر وهو ليفربول من برشلونة 3/0، بفضل ميسي الذي قدم مستوى استثنائي ضد الريدز وسجل ثنائية.

بوتشيتينو قال للاعبيه:"إذا لعبنا مثل ميسي ضد أياكس في العودة ستكون أمام فرصة كبيرة جداً بالتأهل".

وأضاف:"يجب التعلم منه وكيفية اللعب بدون كرة، وكذلك الإصرار الذي أظهره لمساعدة فريقه للوصول للنهائي".

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وتابع:"من المؤلم جداً أن تشاهد مباراة ليفربول وبرشلونة، وترى الطريقة التي لعب بها ميسي وتسأل نفسك، لماذا لا نفعل مثله؟".

تصريحات بوتشيتينو تأتي قبل مواجهة توتنهام بعد غد السبت ضد بورنموث بالجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.

ويخرج بعدها سبيرز لملاقاة أياكس على ملعبه في إياب نصف نهائي الأبطال يوم الأربعاء القادم.