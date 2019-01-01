بوتشيتينو عقب الإقصاء من كأس الاتحاد: خسارة محبطة للغاية

الأرجنتيني راضي عن الأداء وحزين لعدم التسجيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو إحباطه من الخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين دون رد والتي أدت لإقصاء فريقه من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بوتشيتينو لبي تي سبورت عقب المباراة:"الأداء لم يكن سيئاً، اعتقدت أنها مباراة متكافئة، أعتقد أننا خلقنا الفرص وكان لدينا الاستحواذ، ولكن الكرة تتمحور حول التسجيل إذا أردت الفوز".

وأضاف:"نشعر بالإحباط من طريقة تلقينا للهدف بعد 9 دقائق، بالاس لم يفعل الكثير ولكنه سجل واستحق التأهل للدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأوضح:"إذا كنت تلعب بشكل سيئ وخسرت هذا يجعلك هادئاً أكثر ولكن في مثل تلك المباريات حين تسيطر وتخلق كل تلك الفرص، هذا محبط للغاية".

وتابع:"سنواصل طريقنا فلدينا بطولتين متبقيتين هما البريميرليج ودوري الأبطال، لا يمكننا الشكوى ولكننا دائماً ما ننظر للأمام".

يذكر أن توتنهام قد ودع أيضاً كأس كاراباو من الدور نصف النهائي على يد غريمه اللندني تشيلسي بركلات الترجيح.