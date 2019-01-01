بوتشيتينو: سون مثل ديفيد بيكهام

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يقارن لاعبه الكوري الجنوبي بالإنجليزي ديفيد بيكهام.

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قارن المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين بالإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو خلال جولة آسيا التي يخوضها الفريق إعدادًا للموسم الجديد، وأكد خلالها أن الثنائي يتشابهان في كم المتابعين وحب الجماهير لهما.

وقال بوتشيتينو: "لم أشعر بالمفاجأة من التحية التي تلقاها سون هنا في آسيا، الجميع هنا يحبه بشكل واضح، وهذا طبيعي فهو رمز، أستطيع أن أقارنه بديفيد بيكهام في الشعبية".

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وأضاف: "من الرائع بالنسبة لنا أن نرى كم هو لاعب هام لتلك الجماهير، وأن أرى كل هذا الحب موجهًا له ذلك أمر مذهل".

وأكمل: "أنا سعيد بما يقدمه مع الفريق وكذلك بما قاله من قبل حول رغبته في التطور والتحسين مما يستطيع منحه للفريق".

جدير بالذكر أن سون كان قد أعرب في تصريحات صحفية عن رغبته في التحسن وقيادة توتنهام لتحقيق نتائج أفضل خلال الموسم المقبل.