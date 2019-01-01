بوتشيتينو سعيد بالتعادل ويعلن نهاية أزمة إريكسن

المدرب الأرجنتيني يطوي صفحة الماضي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر سعادته بأداء فريقه في الديربي الذي انتهى بالتعادل مع آرسنال 2-2.

وقال بوتشيتينو لسكاي سبورتس:"أعتقد أنها كانت مباراة عظيمة للطرفين، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية وحافظنا على صلابتنا وخلقنا الكثير من الفرص".

وأضاف:"في الشوط الأول لعبنا جيداً ولكني لم أكن سعيداً بتلقي الهدف قبل نهاية الشوط. لدينا الكثير من الجودة، وحين ينتهي سوق الانتقالات سنكون جميعاً معاً من جديد، في حالة كريستيان إريكسن كنا بحاجة للانتظار ولكنه أظهر أن إشراكه كان القرار الصحيح، لقد لعب بشكل رائع وساعد الفريق في الحصول على تلك النقطة".

وأوضح:"أنا متفائل وسعيد بالعمل مع القائمة الحالية والقتال لتحقيق أشياء كبيرة لهذا النادي".

وتابع:"ما حدث ف يالماضي قد حدث ولا يمكن إصلاحه، الأمر الآن يتعلق برسم خطوط المستقبل، من المهم أن نتقدم وأن نتعلم من الماضي".

يذكر أن إريكسن كان راغباً في الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، وهو ما لم يتم نظراً لتمسك السبرز باللاعب.