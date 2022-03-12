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باريس سان جيرمان

بوتشيتينو: جوارديولا كان يجب أن يُقال 7 أو 8 مرات!

أحمد مجدي
3:46 م غرينتش+2 3‏/12‏/2022
Pep vs Pochettino
تصريحات مثيرة من الأرجنتيني

لا يمر مدرب باريس سان جيرمان الأسبق ماوريسيو بوتشيتينو بفترة طيبة خصوصًا وأنه الآن من غير نادٍ بعد الإطاحة به من تدريب توتنهام أيضًا.

لذلك، فقد أدلى بتصريحات مؤخرًا ينتقد فيها سياسة باريس سان جيرمان بشأن الإقالة بسبب عدم الحصول على دوري أبطال أوروبا رغم أنه حقق أفضل إنجاز للباريسيين في تاريخهم بالوصول إلى نهائي نسخة 2019-2020 قبل الخسارة 1-0 من بايرن ميونخ.

يؤكد بوتشيتينو أن "الحقائق تختلف" من نادٍ لآخر حيال مسألة التعامل مع رحيل المدربين.

يقول بالتحديد عن بيب جوارديولا ومانشستر سيتي: "إذا كنت قد غادرت باريس سان جيرمان بسبب عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا، فإن جوارديولا كان ينبغي أن تتم إقالته 7 أو 9 مرات إذًا، هناك حقائق مختلفة في كل مكان".

الجدير بالذكر أنه رغم التحول الجذري الذي طرأ على كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، إلا أن اللقب الأهم وهو دوري أبطال أوروبا لا يزال عصيًا عليهما.

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