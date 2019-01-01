بوتشيتينو: من المخجل أن أتحدث عن مستقبلي الآن

تركيز المدرب بالكامل مع نهائي دوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام الحديث عن مستقبله حاليًا بالمخجل، مفضلًا التركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيخوضه أمام ليفربول في الأول من يونيو القادم.

وارتبط المدرب الأرجنتيني بعدد من الأندية أبرزها يوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان، لكنه يرفض الحديث عن كل هذا حاليًا ويصفه بالمخجل والمؤسف.

مضيفًا "لا شيء أهم اليوم مما ينتظرنا. نستطيع صناعة التاريخ، نستطيع كتابة تاريخ لنا وتقديم أكبر سعادة في الدنيا لعائلاتنا وجماهيرنا. التفكير بالأشياء الشخصية والفردية مخجل قليلًا ومؤسف. أنا لست مهمًا، تنتظرنا أمورًا أكبر".

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"الإشاعات هي الإشاعات وهي موجودة في كل مكان حولنا، تركيزنا 200% على النهائي، بعده سيكون لدينا كل الوقت لنتحدث".

وانتقل المدرب للحديث عن مدى تأثير خسارة توتنهام أمام ليفربول مرتين في البريميرليج هذا الموسم على المباراة النهائية في مدريد، إذ قال "ستكون مباراة مختلفة تمامًا، لا نستطيع التحضير لمباراة نهائي دوري الأبطال بالنظر لعدة أشهر سابقة. نحن نعيش وضعًا جديدًا في بطولة مختلفة، حيث لم نلعب ضد بعضنا البعض أبدًا خلالها".

"نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا، لكننا لا نجهز للمباراة بالنظر للمباراتين السابقتين على ملعب ويمبلي أو آنفيلد. سيكون هذا خطأً كبيرًا في تلك الظروف المختلفة تمامًا".

يُذكر أن ليفربول أنهى البريميرليج وصيفًا بعد صراع شرس على اللقب مع مانشستر سيتي الذي ربحه في النهاية بفارق نقطة واحدة، فيما حل توتنهام رابعًا.