بوتشيتينو: لا أتحكم في انتقالات توتنهام

صفقة وحيدة قام بها الفريق هذا الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو على قلة تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية، وأكد أنه لا يتحكم في قرارات الميركاتو.

توتنهام قام بصفقة وحيدة حتى الآن هذا الصيف كانت شراء تانجون ندومبيلي من صفوف ليون لتدعيم وسط ميدانه.

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وقال بوتشيتينو للمراسلين بعد الانتصار على ريال مدريد ودياً: "أحتاج لإعادة ما قلته بالمؤتمرات في إنجلترا، لست مسؤولاً ولا أعرف مصير اللاعبين، أنا فقط مدربهم".

وأكمل: "الشراء والبيع وتوقيع العقود، تلك أمور لا تخصني ولا أتحكم بها، ولكن يقوم بها دانييل ليفي، أنا أدرب الفريق، أضع الخطط والفلسفة فقط".

وختم: "أنا سأكون سعيداً بالتشكيل الذي ستعطيه الإدارة، أنا لست الشخص الذي يجب سؤاله عن الانتقالات".

وكان توتنهام قد انتصر على ريال مدريد بهدف نظيف الثلاثاء في كأس أودي، ويلعب أمام بايرن ميونخ الأربعاء في ختام المسابقة.