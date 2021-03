بوتشيتينو بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس فرنسا: محظوظون بوجود نافاس

تأهل نادي باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي كأس فرنسا بعد الفوز على خصمه ليل بثلاثية نظيفة من تسجيل ماورو إيكاري وكيلين مبابي هدفين، فيما تصدى الحارس كيلر نافاس لركلة جزاء من تنفيذ يوسف اليازجي.

وأشار المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بعد المباراة إلى أن فريقه دخل المباراة بعقلية كبيرة بعد خسارة المباراة الأخيرة له أمام نانت في الدوري الفرنسي مع كل ما رافقها من أحداث خارج الملعب (حالتي السطو على منزل دي ماريا وماركينيوس).

وقال بوتشيتينو: "كانت مباراة أمام خصم قوي جداً، دخلنا بحالة ذهنية كبيرة خصوصاً بعد نتيجة المباراة الأخيرة".

