بوتشيتينو: الماضي لن يتغير، وعلينا أن نكون أفضل من برشلونة!

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان يؤكد على ضرورة أن يكون فريقه أفضل من برشلونة في مواجهة الأربعاء.

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد في تصريحاته أن فريقه سيحاول تقديم أفضل ما لديه في المباراة ليؤكد صعوده لدور ربع النهائي.

وقال بوتشيتينو: "الماضي لن يتغير، لا أهتم لتلك القصص، وليس لي علاقة إلا بالمباريات التي دربتها للفريق، وليس لدي أي مشاعر نحو أي تجارب في الماضي، سنلعب من أجل الفوز من الدقيقة الأولى".

وأضاف عن تصريحات لابورتا حول العودة في اللقاء: "أولًا، أريد أن أتقدم بالتهنئة لجوان لابورتا على الفوز برئاسة برشلونة، أنا أعرفه جيدًا وعلاقتنا طيبة، لكن الأهم بالنسبة لي هو ظهور فريقي بشكل جيد، وأن نلعب مباراة هجومية ونفوز، هكذا أفكر أنا ونستعد للمباراة، ونعرف مستواهم جيدًا".

وأردف: "بداية المباراة ستكون هامة بالنسبة لنا، علينا أن نركز طوال الـ 90 دقيقة، لكن من المهم أن ننجح في البداية، نحن نحترم برشلونة قدر الإمكان، لكنها ستكون مباراة صعبة، علينا أن نتمتع بالجيدة والفاعلية، وأن نكون أفضل منهم".

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وأنهى كلماته عن نيمار قائلًا: "غيابه ليس قرار لكنه أمر واقع، حالته لا تسمح له بالتواجد في الملعب بالغد، لقد عمل بجدية من أجل العودة في أسرع وقت مع الفريق، والطاقم الطبي عملوا أيضًا على ذلك، نحن نشعر بالحزن لغيابه ونعرف أنها كانت ستكون لحظة هامة بالنسبة له".

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل المباراة متأخرًا في النتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وفي حاجة للفوز بفارق أربعة أهداف، أو ثلاثة فقط مع تسجيل خمسة أهداف أو أكثر للتأهل لدور ربع النهائي.