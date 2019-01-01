بوتشيتينو: الفوز بكأس كاراباو فقط يؤدي إلى إقالتي
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أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، أن هدف الفريق الأول هو الفوز ببطولة كبيرة مثل دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي وأقل من ذلك قد يؤدي لإقالته.
توتنهام يواجه ترانمير روفرز مساء اليوم، الجمعة، في كأس الاتحاد، قبل مواجهة تشيلسي في بطولة كاراباو يوم الثلاثاء المقبل.
بوتشيتينو غير واثق في الحفاظ على نجوم توتنهام لما بعد يناير
وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي: "من قال إن هدفنا الرئيسي هو الفوز بكأس كاراباو وهذه يكفي. نحن لسنا في منتصف ترتيب الدوري الإنجليزي وننافس على هذه البطولة أيضًا".
وتابع: "لو أن الهدف هو التتويج بكأس كاراباو فقط لتمت إقالتي منذ سنوات والأمر ينطبق كذلك على كأس الاتحاد".
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المدير الفني للسبيرز أوضح أنّ الفريق يسعى لحصد لقب كبير مثل التتويج بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنّه لو تواجد في المركز العاشر بالبريميرليج لما أعطاه النادي فرصة للاستمرار".
واختتم: "لدينا فريق قوي للغاية ونحن ننافس بقوة خلال السنوات الماضية. طموحي ليس الفوز بأي لقب ولكني أحلم بحصد الدوري الإنجليزي أو التشامبيونزليج يوم ما مع توتنهام".
ولم يحقق السبيرز أي لقب منذ الفوز بكأس الرابطة في 2008 كما أن بوتشيتينو لم يحصد أي بطولة.