بوتشيتينو: التخطيط لريال مدريد بدون بنزيما مختلف، ولا نعرف موقف نيمار حتى الآن!

اعتبر مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسو بوتشيتينو، أن عدم مشاركة كريم بنزيما أمام فريقه ستكون خسارة كبيرة لريال مدريد.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقده البوتش للحديث حول مباراة رين في الدوري الفرنسي، والتي تسبق لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

بنزيما أصيب منذ أسبوعين وحتى الآن هو خارج مباراة الذهاب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في ملعب حديقة الأمراء.

ماذا قال بوتشيتينو عن إصابة كريم بنزيما؟

وعندما سُئل بوتشيتينو عن إصابة الدولي الفرنسي، قال "إنه لاعب رائع يُظهر قدراته عامًا بعد الآخر في ريال مدريد".

كما أضاف "إنه لاعب رائع، إن لم يكن في المباراة، فهي خسارة كبيرة لريال مدريد، لن أقول أنها ستفيد باريس، لكنه مهاجم كبير".

وتابع الأرجنتيني "في تحليل أي فريق يؤخذ في الاعتبار الكثير إذا ما كان بنزيما سيلعب أم لا".

ماذا قال بوتشيتينو عن نيمار؟

ولا يزال موقف نيمار ضبابيًا من اللحاق بمباراة ريال مدريد، وعلّق بوتشيتينو بقوله "إنه يتحسن ولكن لن يكون أمام رين غدًا".

واستطرد "جميع العظماء يريدون لعب المباريات الكبيرة، إنه يعرف بالفعل كيف يكون الأمر".

وأردف "سنرى إذا كان بإمكانه اللعب أمام ريال مدريد أم لا، هذه هي الفكرة الآن، إنه يعرف الوضع وضرورة أن يلعب إذا كان متاحًا".

ماذا قال بوتشيتينو عن مبابي؟

كيليان مبابي قد يواجه فريقه الجديد يوم الثلاثاء، ورغم ذلك بوتشيتينو لم يتوقف عن الإشادة به.

مدرب توتنهام الأسبق قال حول ذلك "كيليان يمكنه اللعب في كل مراكز الهجوم، لا يمكن وضعه في مركز محدد".

وواصل "يجب أن يتمتع بحرية التحرك ونحن نحب ذلك، يجب أن يشعر بالحرية حتى يبذل قصارى جهده".

وأتم "نحاول منحه النظام الذي يحتاجه في فريقنا، فهو قاتل في اليمين واليسار وكذلك من المنتصف".

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