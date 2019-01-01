بوتشيتنيو يكشف حقيقة اجتماعه بزيدان وبيكهام!

مدرب توتنهام هوتسبر يوضح سبب مقابلته لزيدان وبيكهام

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر أن مقابلته للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان وأيقونة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام في العاصمة الإنجليزية لندن كان بمحض الصدفة.

وكان المدرب الأرجنتيني قد شوهد في مطعم شهير مع زيدان وبيكهام، ليرتبط اسمه بالانتقال لتدريب فريق ريال مدريد.

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بوتشيتنيو الذي قدم نتائجًا مذهلة مع فريق السبيرز في السنوات الأخيرة وأعادهم للمشاركة في المحافل الأوروبية، كان قد ارتبط اسمه أيضًا بتدريب فريق مانشستر يونايتد عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو من منصبه في ديسمبر الماضي، حيث يتولى المدرب النرويجي أولي جونار سولشار منصب المدير الفني الحالي للشياطين الحُمر بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وعن مقابلته لبيكهام وزيدان قال بوتشيتنيو: "لقد كانت صحبة رائعة، كنت مع مساعدي جيسوس بيريز وصديق آخر، وقابلنا بيكهام وزيدان بالصدفة، لقد تفاجأت برؤيتهم، تحدثنا لدقائق وانتهى الأمر".

يذكر أن بيكهام أصبح مالكًا لفريق كرة قدم بالولايات المتحدة الأمريكية يدعى انترناسيونالي ميامي.