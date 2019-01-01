بوتشيتنيو يستبعد فكرة ضم نجم مانشستر يونايتد السابق

مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتنيو ينفي أنباء تعاقد السبيرز مع جيوزيبي روسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفى ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر إمكانية التعاقد مع جيوزيبي روسي لاعب فيورنتينا ومانشستر يونايتد السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت اسم اللاعب الإيطالي بالانتقال لصفوف فريق توتنهام هوتسبر في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب معاناة السبيرز من غياب المهاجم هاري كين بسبب الإصابة وغياب النجم سون هيونج مين للمشاركة مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا.

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على الرغم من ذلك نفى مدرب النادي اللندني الأنباء التي تتداول إمكانية تعاقدهم مع روسي البالغ من العمر 31 عامًا، والذي لا يرتبط بأي فريق حاليًا ويتدرب مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وقال بوتشيتنيو: "أعتقد إنه هناك أكثر من اسم ارتبط بالتعاقد معنا، ولكن الحديث عن التعاقد مع روسي مجرد شائعات، لم نضع هذا الخيار في حسابتنا، هذه شائعة مثل باقي الشائعات، إمكانية ضمه غير متاحة".

يذكر أن توتنهام هوتسبر يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج.