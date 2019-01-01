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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتنيو يخشى من خسارة سون وكين في الأسابيع المقبلة

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Getty Images
مدرب توتنهام قد يفتقد لأبرز نجومه في الأسابيع القادمة من البريميرليج

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر عن قلقه من إصابة هاري كين مهاجم الفريق، وذلك في الدقائق الأخيرة من مباراة مانشستر يونايتد والسبيرز، والتي خسرها الفريق اللندني بهدف مقابل لا شيء.

وقال بوتشيتنيو في تصريحاته عقب المباراة: "قلقي على إصابة كين كونه تعرض لتدخل قوي في الدقائق الأخيرة، بالطبع التدخل غير مقصود ولكنه كان قويًا، لقد تعرض لالتواء في الكاحل".

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كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "سنفتقد لخدمات سون للمشاركة مع منتخب بلاده آسيا، وإذا استمرت إصابة هاري كين قد نفتقد لخدماته أيضًا وستكون مشكلة كبيرة بالنسبة لنا".

يذكر أن توتنهام هوتسبر يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه تشيلسي، وبفارق تسع نقاط عن المتصدر ليفربول، وذلك بعد مرور 22 جولة.

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