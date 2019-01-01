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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتنيو: هذا أفضل مستوى رأيته لتوتنهام

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مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتنيو يشيد بفريقه رغم الخسارة من مانشستر يونايتد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أبدى ماوريسيو بوتشينيو المدير الفني لفريق توتنهام رضاه عن أداء لاعبيه، وذلك رغم الخسارة من مانشستر يونايتد بهدفٍ مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها ملعب ويمبلي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرين من البريميرليج.

وقال بوتشيتنيو في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أنا سعيد وفخور بما رأيته، ما قدمه اللاعبون في الشوط الثاني هو أفضل مستوى رأيته للفريق منذ قدومي إلى هنا منذ أربع سنوات ونصف، دي خيا تصدى لإحدى عشرة كرة، وهو شيء لا يصدق، أحيانًا لا تعطي كرة القدم الفوز لمن يستحق، لهذا نحب هذه اللعبة".

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كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "سيطرنا على الشوط الأول من المباراة ولكننا لم نكن منظمين بعد خسارتنا لموسى سيسوكو، لذلك استقبلنا هدفًا ولكننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وخلقنا إحدى عشرة فرصة للتسجيل، أنا فخور بما قدمناه، هذا أفضل أداء رأيته لتوتنهام، وكل من شاهد المباراة يعرف ذلك".

يذكر أن توتنهام يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج.

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