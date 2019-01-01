بوتشيتنيو: نستحق الفوز.. وسأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

مدرب السبيرز يشيد بلاعبيه بعد الفوز على كارديف سيتي في البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر بلاعبيه عقب الفوز على كارديف سيتي برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أنا سعيد جدًا بأداء هؤلاء اللاعبين، على الرغم من الإرهاق الذي يصيب الفريق بسبب ضغط المباريات، يستحقون كل الإشادة بسبب هذه الفترة الصعبة".

سون: سأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول واستمتع

كما أضاف بوتشيتنيو: "سيطرنا على المباراة بطريقة رائعة، وفرضنا سيطرتنا في أول 20 دقيقة، علينا أن نستمر على نفس الأداء طوال الموسم، سأشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالطبع، فهي ممتعة لي كمشاهد لكرة القدم، ولكني لا أهتم للنتيجة وسنواصل العمل من أجل المباريات المقبلة".

وعن افتقاد الفريق للاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون في كأس الأمم الأسيوية قال مدرب السبيرز: "هذه هي كرة القدم، سيتوجب عليه المشاركة مع منتخب بلاده، وعلينا نحن إيجاد حل لغيابه".

يذكر أن توتنهام يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب البريميرليج مؤقتًا، قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول يوم الخميس.