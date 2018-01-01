بوتشيتنيو: فريقي ليس ماكينات.. والإرهاق سبب الخسارة

مدرب توتنهام يتحجج بالإرهاق بعد الخسارة من ولفرهامبتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في إطار مباريات الأسبوع العشرين من البريميرليج.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحاته بعد المباراة: "لم نستطع الاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني، لقد أخطأنا بالاعتماد على الكرات الطويلة، وتراجع مردودنا البدني في الشوط الثاني".

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كما أضاف بوتشيتنيو: "كان من الصعب علينا العودة في المباراة بعد التعادل، ولكن هذه هي كرة القدم لقد حققنا نتائج جيدة في الأسابيع الماضية، ولكننا ندفع حاليًا ثمن الإرهاق لأن اللاعبين بشر وليسوا ماكينات، لقد لعبنا بطريقة خاطئة وسمحنا لهم بخلق العديد من الفرص".

يذكر أن هذه هي الهزيمة الخامسة للسبيرز هذا الموسم، في 20 جولة بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.