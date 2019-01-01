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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بوتراجينيو ينتقد حكم مباراة سوسييداد

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Getty Images
لعدم لجوئه إلى تقنية الفيديو..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى إيمليو بوتراجينيو نجم ريال مدريد السابق ومديره الإداري اعتراضه على ركلة الجزاء غير المحتسبة لصالح فينيسيوس جونيور لاعب الفريق.

 

جاء ذلك خلال مواجهة ريال سوسييداد على ملعب الملكي سانتياجو بيرنابيو، والتي انتهت بفوز الضيوف 2-0 ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر.

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وقال بوتراجينيو:"كنا دائما نحترم الحكام ونحن نؤيد تقنية الفيديو، ولكن هناك شيء لا أفهمه في تلك اللعبة".

وأضاف:"لا أعرف ما إذا كان عاد للتقنية أصلاً، من وجهة نظرنا لم يتم الرجوع إليها في تلك اللقطة".

وأبقت النتيجة ريال مدريد في المركز الخامس بـ30 نقطة، بفارق 7 نقاط مؤقتاً عن المتصدر برشلونة.

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