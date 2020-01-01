بوتافوجو ينسحب من سباق جيوفينكو ونادي برازيلي ينفرد بالمفاوضات

ذكر أنه في مفاوضات حالياً مع الهلال من أجل التعاقد مع جيوفينكو في حال تولى رئاسة النادي

أكدت تقارير صحفية برازيلية خروج للاعب سبيستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال الحالي من حسابات نادي بوتافوجو البرازيلي.

ونفت التقارير إمكانية ضم النادي البرازيلي للاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو حسب ما تناقلت صحف البرازيل يوم أمس.

وفي الإطار نفسه، مازال نادي فاسكو دي جاما مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، حيث ينتظر موقفه مع الهلال.

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وقالت تقارير برازيلية أن اللاعب يُعد أحد وعود ‏ليفين سيانو المرشح لرئاسة نادي فاسكو دا جاما البرازيلي، والذي ذكر أنه في مفاوضات حالياً مع الهلال من أجل التعاقد مع جيوفينكو في حال تولى رئاسة النادي.

وبحسب التقارير فإن المرشح لرئاسة نادي فاسكو دا جاما رصد 6 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب جيوفينكو.

كما يترقب نادي بارما الإيطالي موقف جيوفينكو مع الهلال أيضًا، حيث يستهدف النادي ضم اللاعب بحسب تقارير صحفية إيطالية.

يُذكر أن اللاعب كان قد ألمح إلى إمكانية مغادرة الهلال والعودة إلى أوروبا من أجل التواجد رفقة المنتخب الإيطالي خلال الفترة المُقبلة.