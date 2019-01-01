بوبان: ميلان يريد الحفاظ على نجومه ونحترم أتلتيكو مدريد

ميلان يبدأ رحلة العودة للقمة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شدد زفونمير بوبان، إداري ميلان، أن الفريق طموحه العودة للقمة من جديد، وكشف عن مخططات الفريق لختام الميركاتو.

بوبان عاد هذا الصيف إلى ميلان بعدما ترك منصبه في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويعمل رفقة باولو مالديني لإعادة الفريق للتنافسية.

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وقال بوبان مع "كوريري": "نحتاج للوقت ولكن سنعود للقمة، ,وذلك عبر الخيارات المنطقية، نقوم بأقصى ما يمكن في ظل المشاكل".

وأضاف: "الجماهير ستكون سعيدة باختياراتنا، لا نبحث تكرار ما حدث قبل عامين، ولكن التعاقد مع اسماء منطقية ومفيدة".

وواصل الكرواتي: "هل أحد كان يعرف كاكا قبل وصوله؟ بعض الأحيان النجوم لا تكون مناسبة لنا، نريد الحفاظ على دوناروما، سوسو، وكيسي".

وأردف: "أنا وباولو نعمل على إعادة ميلان للقمة، نريد ميلان حقيقي، وليس فقط فرقعة كما حدث من قبل".

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وحول المفاوضات من أجل أنخيل كوريا: "نحن نادي كبير ونحترم رغبة اللاعب، كما نملك علاقة جيدة مع أتلتيكو مدريد ورئيسه صديق لي".

وتشير آخر الأخبار أن بوبان سيتوجه إلى مدريد لاستكمال مفاوضات التعاقد مع كوريا قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ويفتتح ميلان موسمه مساء اليوم، الأحد، عندما يحل ضيفاً على أودينيزي بالجولة الأولى للسيري آ.