بوبان: مشكلة إنفانتينو الوحيدة تشجيعه إنتر

رئيس الاتحاد الدولي لم يخف أبداً انتمائه للنيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد زفونمير بوبان، النجم الكرواتي ونائب سكرتير الاتحاد الدولي، أن رئيسه جياني إنفاتينو يعيبه شيء وحيد وهو تشجيعه لإنتر، مؤكداً على الدور الكبير الذي يلعبه منذ توليه منصبه.

وتحدث إنفانتينو في أكثر من مناسبة سابقة عن حبه للنيراتزوري منذ الصغر وتشجيعه ومتابعته لإنتر رغم تراجع نتائج الفريق في السنوات الأخيرة.

وقال بوبان أثناء حفل "جلوب سوكر" بدبي: "كيف هو العمل مع إنفانتينو؟ هو مدير بمتطلبات كثيرة، ولكنه يحب كرة القدم بنفس مقداري حبي لها". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأكمل: "مشكلته الكبرة ستبقى حبه لإنتر، ولكن ماذا يمكنني القول، لا يوجد شخص مثالي في العالم".

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(📽: IG/fcbarcelona) pic.twitter.com/RaOX0vuoBF — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

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وانتقد بوبان قواعد اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي: "لو استمر النظام بهذا الوضع إنتر وميلان لن يعودا، الأمر لجميع الأندية أيضاً الطامحة للمنافسة".

وواصل: "لا انتقد عمل السنوات الماضية والتحكم في المصروفات، ولكن يجب أن تترك الحرية للملاك الجدد للاستثمارات الكبرى".

كما أبدى الكرواتي تحفظه على تقنية الفيديو: "هناك خطر أن نصبح مثل الروبوتات، أملك رأي واضح، ولكن الأمر للأفضل، التكنولوجيا تساعد الحكام".

وسبق لبوبان التألق بقميص ميلان في نهاية القرن الماضي وبدايات الحالي، وتحول للتحليل التلفازي بعدها ومنها لمنصبه الحالي بالاتحاد الدولي.