بهدية قيمتها 450 ألف يورو.. إبراهيموفيتش يهنئ نفسه بعيد ميلاده!

يوم الأحد الثالث من أكتوبر، احتفل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي بعيد ميلاده الأربعين، وهو عمر غير معتاد بالنسبة إلى لاعبي كرة القدم.

ورغم تقدم زلاتان في العمر، إلا أن السويدي لا يزال يظهر في حالة بدنية استثنائية، ويدلل نفسه كلما احتاج إلى ذلك.

إبراهيموفيتش قرر تهنئة نفسه بعيد ميلاده الأربعين بتقديم هدية باهظة للغاية إلى نفسه، تتمثل في سيارة رياضية فاخرة جديدة.

زلاتان اعتاد تقديم هدايا إلى نفسه

خلال السنوات الماضية، وخاصة منذ استخدام السويدي لشبكات التواصل الاجتماعي، اكتشفنا أن السيارات هي واحدة من أعظم اهتمامات زلاتان إبراهيموفيتش.

وفي كل عيد ميلاد له، انتهز السويدي الفرصة ليهدي نفسه سيارة فاخرة جديدة.

ونظرًا لطريقته الخاصة في تقدير نفسه، يتسبب مهاجم ميلان الإيطالي دائمًا في ضجة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لطريقته في تهنئته لنفسه، حيث كتب أحيانًا: "من زلاتان إلى زلاتان".

ما هي سيارة إبراهيموفيتش الجديدة؟

ولأن الوصول إلى 40 عامًا مناسبة خاصة للغاية، قرر زلاتان إبراهيموفيتش أن ينفق ما لا يقل عن 450 ألف يورو في سيارة استثنائية للغاية.

زلاتان حصل لنفسه على سيارة Ferrari Sf90 Stradale الجديدة من الذهب ذات السقف المتحرك.

ورغم أنها سيارة كهربائية إلا أن ذلك لا يمنعها من الوصول إلى سرعة 330 كم/ساعة.

وكانت الرسالة التي نشر بها إبراهيموفيتش صورة هديته الجديدة هي: "عيد ميلاد سعيد زلاتان".

ماذا قدم ميلان إلى إبراهيموفيتش في عيد ميلاده؟

المهاجم السويدي هو أحد أبرز لاعبي نادي ميلان، وهو الفريق الذي يعتبره السويدي مثل موطنه بالفعل.

ويوم الأحد قامت إدارة ميلان بمنحه زلاتان كعكة كبيرة الحجم يظهر عليها وجهه، وبالطبع جعلت المهاجم السويدي في غاية السعادة.

ما هي هدايا زلاتان السابقة إلى نفسه؟

لم يكن عيد ميلاد زلاتان إبراهيموفيتش الأربعين هو الوحيد الذي أهدى فيه نفسه بهدية فاخرة.

وخلال العامين الماضيين، قام زلاتان بإهداء نفسه سيارتين الأولى من طراز Porsche 911 Targa 4S Heritage Design والثانية من طراز Ferrari Monza SP2 بأسعار قريبة جدًا من سعر سيارته الجديدة.

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