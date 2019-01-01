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دوري أبطال أوروبا

بهدف في شالكة.. أجويرو وحفنة من الأرقام في دوري أبطال أوروبا

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Getty Images
بعد أرقامه المميزة في الدوري الإنجليزي.. أجويرو يواصل أرقامه في دوري الأبطال هذه المرة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حقق سيرخيو أجويرو العديد من الأرقام القياسية، وذلك بهدفه في مرمى شالكة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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وكان مانشستر سيتي قد أنهى شوط المباراة الأول أمام شالكة متأخرًا بهدفين مقابل هدف واحد سجله سيرخيو أجويرو.

وبهذا الهدف، أصبح أجويرو هو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 7 مواجهات متتالية خارج أرضه بقميص فريق إنجليزي.

ولم يكتفِ بهذا فقط، بل أصبحت أندية ألمانيا هي أكثر من استقبلت أهدافًا أوروبية من أجويرو بـ 9 أهداف خلال 12 مباراة.

ووصل سيرخيو إلى الهدف رقم 34 له في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، معادلًا رقم المهاجم الأوروجوياني إيدينسون كافاني.

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يذكر أن سيرخيو أجويرو يعيش فترة رائعة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، وها هو يستكمل تألقه في دوري الأبطال.  

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