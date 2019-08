بهدفه في بيرنلي - لاكازيت يستمر في سجله القياسي على ملعب الإمارات

سجل النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم فريق أرسنال هدف فريقه الأول في لقاء اليوم أمام بيرنلي بالجولة الثانية من البريميرليج.

جاء هذا الهدف ليضيف لسجل لاكازيت الرائع مع المدفعجية منذ أن جاء للفريق قبل أشهر، حيث أصبح أكثر نجوم أرسنال مساهمة في الأهداف بشكل عام منذ وصوله.

28 - Alexandre Lacazette has been directly involved in 28 goals (21 goals and seven assists) in 36 Premier League appearances for at the , more than any other teammate since his debut. Comforts. pic.twitter.com/61rZ8UKcr7