بهدفه في الدقيقة الأولى أمام آرسنال.. أجويرو يواصل تحطيم الأرقام

أجويرو يسجل في الدقيقة الأولى في البريميرليج لثاني مرة هذا الموسم ويواصل تحطيم الأرقام مع مانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي في شباك آرسنال قبل انقضاء الدقيقة الأولى من المباراة.

ويستضيف مانشستر سيتي عرضيمه آرسنال على ملعب الاتحاد، وذلك في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدف أجويرو في الدقيقة الأولى، يصبح المهاجم الأرجنتيني أول لاعب في البريميرليج هذا الموسم يسجل هدفين في الدقيقة الأولى من مبارتين مختلفتين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ فبراير ٢٠١٩

وكان أجويرو قد سجل هدفًا في شباك نيوكاسيل يونايتد الجولة الماضية بعد مرور 26 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

وسجل هدفه في آرسنال بعد مرور 46 ثانية فقط، ليصبح أكثر لاعب يسجل في الدقيقة الأولى من مباريات البريميرليج بمسماه الجديد.

,وتواصلت أرقام أجويرو بعدما سجل الهاتريك، حيث أصبح ثاني لاعب من لاعبي البريميرليج على سلم مسجلي الهاتريك عبر التاريخ بعد آلان شيرار، حيث سجل أجويرو الهاتريك رقم 10 له خلف شيرار صاحب الـ 11 هاتريك

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ووصل عدد أهداف سيرخيو أجويرو في الدقيقة الأولى في منافسات البريميرليج إلى 6 أهداف، متفوقًا على إيمانويل أديبايور الذي سجل 5 مرات في الدقيقة الأولى.