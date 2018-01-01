النتائج المباشرة
كأس العالم للأندية

بهدفه في الترجي - حسين الشحات يسجل رقمًا خاصًا في مونديال الأندية

التعليقات()
المحترف المصري عزز من تقدم العين بهدف ثاني في المكشخة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

نجح المحترف المصري حسين الشحات؛ لاعب العين الإماراتي، في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثاني أمام الترجي التونسي، بالدور الثاني بكأس العالم للأندية.

محمد أحمد سجل أولًا للزعيم في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، محرزًا أسرع أهداف المونديال، وبعدها بـ14 دقيقة أحرز الشحات الهدف الثاني للعين من تسديدة رائعة بعدما راوغ مدافعي فريق الدم والذهب.

بهدفه اليوم، يصبح حسين الشحات أول لاعب مصر احترف بالخليج يسجل في مونديال الأندية بعدما فشل من قبل الثنائي حسني عبد ربه؛ وقتما كان محترفًا في أهلي دبي، وعبد الله رمضان؛ محترف الجزيرة الإماراتي، في التسجيل خلال مشاركتهم السابقة بكأس العالم.

كذلك صار صاحب الـ27 عامًا رابع لاعب مصري يهز الشباك في المونديال والأول خارج الأهلي بعد كل من عماد متعب ومحمد أبو تريكة والسيد حمدي؛ ثلاثي المارد الأحمر السابق.

يذكر أنه في حال فوز العين في اللقاء يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني.

وكان الزعيم قد صعد للدور الثاني بريمونتادا رائعة، حيث عاد من التأخر بثلاثية إلى تعادل إيجابي 3-3 قبل أن يحسم صعوده بركلات الترجيح.

الموضوع التالي:
ماركوس يورينتي: الصافرات تجعل ريال مدريد فريقًا أضعف
الموضوع التالي:
رحلة بارما الدرامية من ظلام الرابعة لأضواء السيريي آه
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يهزم اتحاد طنجة والوداد يقترب من التأهل
الموضوع التالي:
بالأرقام | ماذا قدم أليسون لليفربول قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - النجم الساحلي والصفاقسي ونهضة البركان يقتربون من التأهل ونتائج سلبية للبقية
إغلاق