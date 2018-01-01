بهدفه في الترجي - حسين الشحات يسجل رقمًا خاصًا في مونديال الأندية

المحترف المصري عزز من تقدم العين بهدف ثاني في المكشخة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح المحترف المصري حسين الشحات؛ لاعب العين الإماراتي، في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثاني أمام الترجي التونسي، بالدور الثاني بكأس العالم للأندية.

محمد أحمد سجل أولًا للزعيم في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، محرزًا أسرع أهداف المونديال، وبعدها بـ14 دقيقة أحرز الشحات الهدف الثاني للعين من تسديدة رائعة بعدما راوغ مدافعي فريق الدم والذهب.

بهدفه اليوم، يصبح حسين الشحات أول لاعب مصر احترف بالخليج يسجل في مونديال الأندية بعدما فشل من قبل الثنائي حسني عبد ربه؛ وقتما كان محترفًا في أهلي دبي، وعبد الله رمضان؛ محترف الجزيرة الإماراتي، في التسجيل خلال مشاركتهم السابقة بكأس العالم.

كذلك صار صاحب الـ27 عامًا رابع لاعب مصري يهز الشباك في المونديال والأول خارج الأهلي بعد كل من عماد متعب ومحمد أبو تريكة والسيد حمدي؛ ثلاثي المارد الأحمر السابق.

حسين الشحات أول لاعب مصري أحترف في الخليج يسجل في كأس العالم للأندية، شارك حسني عبد ربه بقميص #أهلي_دبي، وعبد الله رمضان بقميص #الجزيرة ولكنهم لم يسجلوا.@husseinelshahat 🔝 pic.twitter.com/iSC3B8p9oC — جول مصر (@goaleg) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أنه في حال فوز العين في اللقاء يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني.

وكان الزعيم قد صعد للدور الثاني بريمونتادا رائعة، حيث عاد من التأخر بثلاثية إلى تعادل إيجابي 3-3 قبل أن يحسم صعوده بركلات الترجيح.