بن نافل والبلطان والدبل يبحثون سبل زيادة مداخيل الدوري السعودي

لجنة رباعية تم تشكيلها من قبل رابطة دوري المحترفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين برئاسة مسلي آل معمر، تشكيل لجنة رباعية لدراسة طرق زيادة مداخل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة آل معمر، بحضور عبد العزيز الحميدي؛ المدير التنفيذي للرابطة، معيض الشهري؛ ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، بجانب ممثلي 15 ناديًا، فيما غاب ممثل نادي الفتح، الذي اعتذر عن عدم الحضور.

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واطلع أعضاء اللجنة على آلية التدفقات النقدية للأندية من رعاة الدوري، إلى جانب التقرير المالي للرابطة.

وقرر تشكيل لجنة رباعية مكونة من خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، وخالد الدبل؛ رئيس الاتفاق، بجانب المدير التنفيذي للرابطة، لدراسة سبل زيادة مداخل المسابقة.

ومن المقرر أن تنسق اللجنة عملها مع إدارة التسويق في الرابطة والرفع بتوصياتها لمجلس الإدارة.