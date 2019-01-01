بن ناصر: نحن ميلان وليس ليتشي

مباراة مرتقبة لميلان أمام يوفنتوس الأسبوع المقبل

شجع إسماعيل بن ناصر، النجم الجزائري، فريقه ميلان للإيمان بحظوظه قبل المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس بالسيري آ.

ويحل ميلان ضيفاً على ملعب "أليانز" بتورينو الأحد المقبل والفريق لا يمر بأفضل فتراته بعد الخسارة من لاتسيو الجولة الماضية.

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وقال بن ناصر مع "لاجازيتا": "يوفنتوس يبقى يوفنتوس، ولكن نحن ميلان، ولسنا ليتشي، إذا كان الأخير تعادل مع يوفي، فنحن قادرون على الفوز، يكفي أن تمتلك الروح".

وأضاف: "الهدف هو الوصول لأعلى مرتبة ممكنة والأقرب للمراكز الأولى، في تفكيرنا بلوغ دوري الأبطال والدوري الأوروبي".

وأكمل الجزائري: "ميلان هو ميلان وإمبولي هو إمبولي، ولكن الكرة واحدة للجميع، هنا فقط ألعب مع لاعبين أقوى، الضغط لا يهمني، أتفاعل معه جيداً، يجب أن أتحسن لأن القدوم هنا هو أفضل خيار".

وختم: "في الماضي كنت ألعب كمتوسط ميدان على الطرف، الآن أمام الدفاع، لازلت بحاجة للتعلم وأصبح قائداً وأتحدث أكثر كما يتطلب مركزي".

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وانتقل بن ناصر الصيف الماضي إلى صفوف ميلان قادماً من إمبولي مقابل قرابة 16 مليون يورو.