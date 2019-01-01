بن ناصر: لم أستطع مقاومة ميلان

تصريحات إسماعيل بن ناصر بعد إعلان ميلان ضمه رسميًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إنه لم يستطع مقاومة عرض ميلان فور وصوله بداية الصيف الحالي.

وكان ميلان قد أعلن رسميًا أمس الأحد ضم إسماعيل بن ناصر وتوسط ميدان إيمبولي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وعقب الإعلان الرسمي من طرف ميلان، قال بن ناصر إنه يعيش أحد أهم اللحظات في حياته على الإطلاق.

وأضاف: "اللعب لميلان فخر وشرف كبير لي، لقد كان أحد أحلامي منذ الطفولة أن أمثل هذا النادي العريق وأن أرتدي قميصه"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وتابع: "لدي العديد من الطموحات التي جئت إلى هنا من أجل تحقيقها، الرحلة فقط تبدأ الآن، عليّ أن أكون على قدر المسؤولية فيما هو آت"

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يذكر أن بن ناصر كان قد لعب دورًا هامًا مع إيمبولي العام الماضي، كما لعب دورًا أكثر أهمية في فوز منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية في مصر الشهر الماضي، في بطولة توج بجائزة أفضل لاعب فيها.