بن ناصر: أتعلم من إبراهيموفيتش، وميلان يحترم صيامي برمضان

كشف النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر؛ لاعب وسط ميلان الإيطالي، عن طبيعة علاقته بزميله النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، متحدثًا عن وضعه في إيطاليا خلال شهر رمضان، وهدفه مع منتخب بلاده.

ويقدم بن ناصر مستويات مميزة مع فريقه ميلان، حيث اقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي، باحتلاله صدارته خلال الفترة الحالية، برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نابولي أقرب ملاحقيه.

لاعب وسط ميلان قال خلال تصريحات للقناة الرسمية للرابطة الإيطالية لكرة القدم عبر "يوتيوب": "العمل مع لاعب بقيمة وخبرة إبراهيموفيتش شيء مهم، لأنه يحفزنا على تقديم المزيد دائمًا، لأنه يقدم النصائح للكل وباستمرار، لأنه يمتلك خبرة كبيرة، ونتعلم منه الكثير".

إسماعيل واصل: "لازلت أتعلم، ولا يمكنني القول بأن هذه أفضل نسخة من بن ناصر، ربما سأتطور أكثر عندما أتعلم المزيد، أينعم تعرضت للإصابة أبعدتني عن الملاعب لأشهر وكنت أحتاج لوقت للعودة لمستواي، ومازلت أتعلم وأكتسب الخبرة وهو الأمر الذي سيساعدني على التطور".

وتحول بن ناصر للحديث عن منتخب الجزائر، حيث قال: "التأهل للمونديال شيء مهم جدًا، وهو هدفنا الأول ونعمل من أجل تحقيقه منذ عدة سنوات، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف".

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واستطرد قائلًا: "اللعب في المنتخب الجزائري شرف عظيم، وأشعر بفخر عظيم عندما ألعب بألوان المنتخب الوطني، ارتداء قميص الجزائر شيء لا يمكن وصفه، لأن هناك شعب بأكمله يساندك ملايين من الجزائريين حول العالم، وأضحي بكل شيء لإسعادهم".

واختتم إسماعيل بن ناصر تصريحاته قائلًا: "رمضان أكيد شيء مهم، وأنا أعشق الأجواء الرمضانية، والنادي يحترم صيامي ويساعدني بتسهيل بعض الأمور، ولذلك لا أواجه أي مشاكل أو صعوبات من هذه الناحية".