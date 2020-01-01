بن ناصر: إن فشل إبراهيموفيتش في استقبال تمريرتي فيكون العيب مني

إسماعيل بن ناصر يبدي إعجابه بشخصية إبراهيموفيتش القوية

أشاد إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي عن دور زلاتان إبراهيموفيتش زميله في الفريق ومدى مساعدته له.

وانضم زلاتان للروسونيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد نهاية عقده في الدوري الأمريكي.

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ومنذ عودة المهاجم السويدي، لقلعة ميلان من جديد، شهدت نتائج الفريق طفرة كبيرة وتحسن الأداء بشكل كبير.

وقال بن ناصر عن زلاتان في تصريحات صحفية: "هذه أول مرة بالنسبة لي ألعب مع بطل مثله لديه شخصية لا تصدق".

وواصل: "في بعض الأحيان أقول إنني سأمرر له الكرة، وإن فقد الكرة فهذا يكون خطئي".

وأضاف: "شخصيته تساعدنا كثيراً، فمثلًا بعد مباراة تورينو بالرغم من أننا حققنا الانتصار إلا أنه لم يكن سعيداً".

ومنذ انضمام السويدي صاحب الـ 38 عاماً، إلى ميلان شارك في تسع مباريات نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً.

وعلى الجانب الآخر شارك الجزائري الدولي، رفقة ميلان هذا الموسم في 22 مباراة استطاع أن يصنع فيهم هدفاً وحيداً.

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ويستعد الروسونيري لمواجهة جنوى، صباح الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز السابع من ترتيب السيري آ برصيد 36 نقطة، وبفارق ست نقاط عن روما صاحب المركز السادس.