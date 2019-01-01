بن مشعل يتفق مع إدارة الأهلي على الاستغناء عن ثنائي الفريق

المرشح لرئاسة أعضاء الشرف يجهز للصفقات الجديدة والراحلين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وضع الأمير منصور بن مشعل؛ المرشح لرئاسة هيئة أعضاء شرف النادي الأهلي السعودي، قائمة بأسماء اللاعبين، الذين يقرر النادي الاستغناء عنهم خلال الفترة المقبلة، في انتظار التعاقد مع جهاز فني جديد.

الراقي حتى الآن لم يرحل بشكل رسمي من لاعبيه الأجانب سوى المصري محمد عبد الشافي؛ الظهير الأيسر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادر مطلعة داخل الأهلي أكدت أن بن مشعل اتفق مع مجلس إدارة النادي المكلف على الاستغناء عن الثنائي البرازيلي أديرلان سانتوس والتشيلي كلاوديو بايزا.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن أعضاء الشرف والإدارة اتفقا على التمهل في إعلان أسماء الراحلين عن الفريق، لحين وصول المدرب الجديد خلال أسبوعين من الآن.

يذكر أن التشيلي صاحب الـ25 عامًا كان قد ارتدى قميص النادي الجداوي في يناير الماضي قادمًا من نادي كولو كولو التشيلي، وشارك منذ ذلك الحين في 12 مباراة، صنع خلالهم هدف وحيد.

أما البرازيلي ابن الـ30 عامًا فانضم للراقي قادمًا من فالنسيا الإسباني في يناير الماضي أيضًا، ولعب 14 مباراة بالدوري المحلي ودوري الأبطال، سجل خلالهم هدف وحيد.