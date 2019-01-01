بن عطية للجمهور: وقوفي بلا حيلة أسوأ شعور في مسيرتي لكننا نظل أسودًا

منتخب المغرب حاوطته الأزمات قبل بداية كأس أمم افريقيا 2019، رغم أنه كان أحد المرشحين للقب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تحدث مهدي بن عطية؛ مدافع المنتخب المغربي ومحترف الدحيل القطري، لأول مرة عقب وداع فريقه لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا شعوره بخيبة أمل كبيرة، لكنه سيواصل الدفاع عن منتخب بلاده.

أسود الأطلس ودعوا البطولة القارية أول أمس الجمعة، بهزيمة تاريخية أمام منتخب بنين بركلات الحظ الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكتب قائد أسود الأطلس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "للأسف انتهى مشوارنا بالكان، قررت الفترة الماضية عدم التحدث مع وسائل الإعلام في ظل الهراء الذي سمعته عن المنتخب وعني، واليوم يمكنني أن أقول للشعب المغربي أنني أفهم خيبة أمله، خاصةً وأنه كان دائمًا داعمًا لنا، لكنني أؤكد لكم أننا أيضًا نشعر بخيبة أمل".

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وأضاف: "مشاهدتي لوداع الفريق للبطولة وأنا لا حول لي ولاقوة بعد تعرضي للإصابة وجلوسي على مقاعد البدلاء دون إمكانية لتقديم المساعدة، كان أسوأ شعور عشته في مسيرتي الكروية، بجانب أن هذه كانت الفرصة الأخيرة لعديد من لاعبي المنتخب للفوز بكأس مع المغرب، لكن الحمد لله!".

بنعطية تابع: "بالنسبة للبعض سينظروا لهذا الإقصاء على أنه فشل جديد، لكن هناك من سينظر له كدرس للأجيال المقبلة إن شاء الله، لأنه كما يقولون: أنت لا تفشل أو تنتصر، إنما تتعلم!".

واختتم محترف الدحيل القطري: "لعبت للمنتخب منذ 11 عامًا مضت، تعلمت الكثير، وكنت دائمًا ما أسعد بالدفاع عن ألوان بلدي وسأدافع عنها دائمًا، وفي الحياة أو في أرض الملعب فالأسد يظل أسدًا حتى عندما يمرض".

يذكر أنه لم يتبق من المنتخبات العربية بالبطولة القارية سوى الجزائر وتونس، بينما ودعت مصر من دور الـ16 وموريتانيا من دور المجموعات.