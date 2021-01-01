بن سبعيني: أعرف كيف يلعب محرز، ونفخر بسبب ريال مدريد!

رامي بن سبعيني نجم بوروسيا مونشنجلادباخ يتحدث عن صعوبة مواجهة مانشستر سيتي وزميله في المنتخب الجزائري رياض محرز.

أكد رامي بن سبعيني نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على صعوبة لقاء فريقه المقبل أمام نظيره مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وأكد خلالها أن فريقه قدم مباريات جيدة في دور المجموعات ضد ريال مدريد وإنتر وشاختار.

وقال بن سبعيني: "أردت أن ألعب ضده منذ فترة طويلة، والآن علينا أن ننتظر تلك المواجهة لنرى إذا ما كان سيمرر الكرة من بين قدماي".

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وأضاف: "لقد تدربنا سويًا ولعبنا كأس الأمم الإفريقية مع بعضنا البعض، ولدي فكرة واضحة عن طريقة لعبه، لكن بالرغم من ذلك هو رياض محرز ذلك اللاعب العظيم ويجب أن أجد طريقة لأوقفه".

وأردف: "حتى عندما أقول إنني أعرفه بشكل جيد، ذلك الأمر في غاية الصعوبة بسبب إمكانياته الفنية وقرائة ما يفكر فيه ليس بالأمر السهل".

وأكمل عن وضع فريقه: "نجحنا في مجموعة بها ريال مدريد وإنتر وشاختار، ذلك لم يكن سهلًا، نشعر بالفخر بما قمنا به حتى الآن".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا سيقام مساء الأربعاء، على أن تقام مواجهة العودة في الـ 16 من مارس المقبل.