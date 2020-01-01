بن رحمة يسجل ويصنع في انتصار برنتفورد على فولهام
سجل النجم الجزائري سعيد بن رحمة هدفاً وصنع آخراً في الدقائق الأخيرة بانتصار ناديه برنتفورد على فولهام لحساب الدوري الإنجليزي بدرجته الأولى.
بن رحمة ربطته وسائل الإعلام في إنجلترا بالأيام الماضية بالانضمام لصفوف تشيلسي بعد الموسم اللافت للأنظار الذي قدمه حتى الآن.
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وساد التعادل السلبي بين المضيف فولهام وضيفه حتى حدود الدقيقة 88 عندما نجح بن رحمة في فك التعادل بين الفريقين وهز الشباك في الظهور الأول بعد التوقف.
واحتفل بن رحمة بهدفه بالتضامن مع حركة رفض العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء، الاحتفال الذي قام به عديد اللاعبين هذا الموسم بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد.
Saïd Benrahma's game by numbers vs. Fulham:— Squawka Football (@Squawka) June 20, 2020
4 shots
3 crosses
3 tackles made
2 chances created
2 fouls won
1 assist
1 goal
Involved in both Brentford goals. 🐝 pic.twitter.com/xkOXulIURt
بن رحمة عاد وقدم التمريرة الحاسمة لزميله إيميليانو ماركونديس بالوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليهز الشباك بالهدف الثاني ويؤمن الانتصار.
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الفوز رفع رصيد برنتفورد إلى النقطة 63 في المرتبة الرابعة، بفارق نقطة عن فولهام الثالث، وسبعة عن وست بروميتش ألبيون صاحب المرتبة الثانية المؤهلة للدوري الممتاز.
ويعبر أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة نحو البريميرليج، بينما تلعب الفرق من الثالث وحتى السادس دورة من أجل تحديد ثالث المتأهلين.