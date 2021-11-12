بن بريريتون | الإنجليزي الذي حولته "فوتبول مانجر" لنجم تشيلي!

واصل منتخب تشيلي صحوته في تصفيات أمريكا الجنوبية وتسلقه الترتيب، إذ فاز فجر الجمعة على باراجواي بهدف نظيف في أسونسيون، انتصاره الثالث على التوالي.

نظرة لخط هجوم الفريق وستجد الأسم المألوف لأليكسيس سانشيز، ولكن إلى جواره ستجد آخر "بريطاني" للغاية، بن بريريتون، هو حقاً بريطاني، إذ أن صاحبه الذي سجل في اخر لقاءين أمام باراجواي نفسها، وبعدها فنزويلا، هو إنجليزي وينحدر من مدينة ستوك ويلعب في بلاكبرن!

The fact that Ben Brereton's Chilean adventure began after fans started commenting on his social media with Chile flags because someone noticed his eligibility through @FootballManager is just wonderful.



He scored again last night. ¡Vamos!pic.twitter.com/hqlvCxc901 — MUNDIAL (@MundialMag) October 15, 2021

قصة غريبة وراء ظهور وتألق بن، 22 عاماً، مع منتخب تشيلي وتحوله لأحد أبرز نجومه، بل والوجه الدعائي الحالي للمنتخب، وكل ذلك بسبب مقابلة صحفية كشفت معلومة بسيطة حولت حياته تماما!

وُلد في مدينة ستوك في عام 1999 لأب إنجليزي يعمل رجل شرطة ولاعب كرة، وأم مهاجرة من الدولة اللاتينية مع عائلتها لإنجلترا لأن والدها أراد نقل تجارة الخزف الخاصة به لأوروبا.

بسن السابعة التحق بن بأكاديمية مانشستر يونايتد، واستمر بها من 2006 حتى 2013، إذ انتقل لفريق مدينته ستوك سيتي، ومنه التقطته أعين نوتنجهام فورست العريق الذي كان يبحث عن مهاجم رقم 9 تقليدي، فوجد ضالته به لطول قامته، 1.85م، وتدرج حتى بلغ الفريق الأول له في 2017.

عاش بن مشواراً هادئاً مع نوتنجهام، 53 مباراة سجل فيها ثمانية أهداف فقط، ولذا لم يكن هناك تمسكاً كبيراً به، فخرج معُاراً إلى بلاكبرن، وهناك أيضاً لم يقدم أموراً استثنائية، ولكن كونه شاب في الثامنة عشر دُفع فيه قرابة 7 ملايين يورو جعل الضغوطات تزيد.

جاءت اللحظة الفارقة في مشوار بن بعد توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا، استغل تلك الفترة للعمل مع والده اللاعب السابق على رفع لياقته وتحسين بنيته الجسدية، ومع عودة النشاط، عاد المهاجم فارع الطول بمستوى أفضل وثبت مكانه في تشكيل بلاكبرن.

ولكن نقطة التحول في مشواره جاءت بأغرب الطرق، في أكتوبر 2018 أجرى اللاعب حواراً مع مجلة النادي حول حياته الشخصية كشف فيه عن أصوله: أمي من تشيلي، أنا نصف إنجليزي نصف تشيلي، لذا أظن أن بإمكاني تمثيل تشيلي، صحيح؟!

تلك الإجابة التي جاءت بشكل ساخر التقطتها أعين مارك هيتشين، مشجع لبلاكبرن وخبير في لعبة "فوتبول مانجر" وأحد العاملين على تحديث أنظمتها، فقام بتحديث جنسية اللاعب بها وأضاف أنه يحمل جنسية مزدوجة، لتلتقطها أعين خبير آخر باللعبة، هذه المرة من تشيلي، وهو ألفارو بيريز.

قام بيريز بإنشاء هاشتاج على تويتر يدعو لاستدعاء بن بريريتون لمنتخب بلاده، وبدأ جمهور المنتخب اللاتيني في مهاجمة حساباته على مواقع التواصل والتعليق بعلم البلاد، ما لفت نظر والدته، ليتلقى وكيله مكالمة من بن كوربين الذي يعمل مع تشيلي في تسهيل مصالحها بالمملكة المتحدة ويخبره بأن بريريتون تحت منظار "لا روخا".

يعترف اللاعب نفسه بفضل تلك الواقعة في تمثيله لبلاد والدته في حوار أجراه مؤخراً مع "ESPN": "لا أدخل على حسابي على تويتر كثيراً ولكن لفتوا نظري، أشكر هؤلاء كثيراً لأنهم أخبروني بوجود تلك الفرصة لتمثيل فريق رائع سبق له وأن فاز بالكوبا مرتين، تجربة مذهلة حقاً لي".

أربعة أشهر من اتصال كوربين بوكيل بريريتون وكان الأخير يحمل جواز سفر من تشيلي، ولعب مباراته الأولى في يونيو بالتعادل مع الأرجنتين بتصفيات كأس العالم، وبلغ 8 مباريات حتى الآن وثلاثة أهداف بقميص الفريق في تلك الفترة القصيرة، وهو الذي سبق له تمثيل إنجلترا بمراحل الشباب، ولكن عليه أن يكون شاكراً للثنائي مارك هيتشين وألفارو بيريز على تلك الفرصة السحرية التي حولته من مجهول بالدرجة الأولى الإنجليزية لبطل بدولة وقارة أخرى تماماً!