تقارير: بني ياس قد يستغنى عن باتوزي وأنطونيو خلال الشتوية

هل يستغنى بني ياس عن خدمات باتوزي وأنطونيو؟

تدرس إدارة نادي بني ياس، الاستغناء عن خدمات الجنوب إفريقي أياندا باتوزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأيضًا البرازيلي لويز أنطونيو.

بني ياس يحاول تصحيح الأوضاع داخل الفريق، بسبب سوء النتائج خلال الدور الأول، الذي قارب على الانتهاء، من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن بني ياس سيقوم بإجراء استبدال باتوزي بلاعب أجنبي آخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء ذلك، بعدما استبعد الألماني وينفريد شايفر، فكرة مشاركة اللاعب الجنوب إفريقي مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

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باتوزي لعب مع بني ياس 9 مباريت هذا الموسم، بواقع 587، حيث غاب عن قائمة الفريق أمام الوصل، بعد استبعاده من جانب شايفر، ليغادر إلى بلاده جنوب إفريقيا.

إدارة بني ياس تدرس أيضًا الاستغناء عن خدمات البرازيلي لويز أنطونيو، بسبب عدم تقديمه للمستوى المطلوب منه خلال الفترة الماضية.

الوصل حقق الفوز على بني ياس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.