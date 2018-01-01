بافارد: لم أوقع لبايرن ميونخ وهدفي في الأرجنتين غير حياتي

بنيامين بافارد نجم فريق شتوتجارت الألماني وظهير منتخب فرنسا المتوج بالمونديال ينفي التوقيع لبايرن ميونخ.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى بنيامين بافارد نجم فريق شتوتجارت الألماني وظهير منتخب فرنسا أن يكون قد وقع على عقودًا للانضمام لصفوف بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بافارد لصالح صحيفة "لو باريسيان" وأكد خلالها أنه لا يركز سوى مع فريق شتوتجارت بالوقت الحالي.

وقال بافارد: "لم أوقع على أي شيء مع بايرن ميونخ، لكن بكل تأكيد اهتمام فريق كبير مثلهم يجعلني سعيدًا للغاية، لكن في الوقت الحالي كل تركيزي منصب فقط على شتوتجارت ولا أفكر في الصيف المقبل".

وأضاف عن الكرة الذهبية: "كنت لأحب أن يحصل عليها لاعب فرنسي، فاران نال كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، وجريزمان حقق المونديال والدوري الأوروبي وكان موسمه ممتازًا".

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وأكمل عن هدفه في الأرجنتين بالمونديال: "هذا الهدف غير حياتي تمامًا لقد اتخذت بعدًا جديدًا تمامًا، لقد عرفني الجميع حول العالم من بعدها، يتم إيقافي والحديث معي عن ذلك الهدف كل يوم تقريبًا".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد رجحت انتقال بافارد لبايرن ميونخ في الموسم المقبل في ظل الاهتمام الكبير به من قبل الفريق البافاري.