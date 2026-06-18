كأس العالم - المجموعة 12 بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة بنما ضد كرواتيا في 23 يونيو 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة ورؤى يوم الافتتاح

انكسرت قلوب بنما في الدقيقة 95 عندما سجل لاعب وسط نوردشيلاند كاليب ييرينكي لصالح غانا ليمنح النجوم السود فوزًا حاسمًا بنتيجة 1-0 في يوم المباراة الأول. لم تكن بنما بعيدة عن مجاراة الخصم أو مرهوبة، لكنها استسلمت في النهاية. خسرت كرواتيا 4-2 أمام إنجلترا في مواجهة افتتاحية ممتعة، حيث كانت قد أعادت المباراة إلى التعادل 2-2 عند نهاية الشوط الأول. كلا الفريقين يلعبان للحاق بالركب، لذا قد نشهد بعض الألعاب النارية في تورونتو.

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أبرز لاعبي بنما ومدربها

سيكون لاعب وسط بوماس أدالبيرتو "كوكو" كاراسكيّا مفتاحًا في فرض الإيقاع لفريق بنمي يستمتع بالاستحواذ على الكرة. كما سيجلب الظهير الأيمن لمرسيليا مايكل أمير موريو خبرة قيّمة من أعلى المستويات إلى الفريق أيضًا. ويشرف على تدريبهم توماس كريستيانسن. هذا المدرب المولود في الدنمارك، والذي عاش لفترة وجيزة في بنما عندما كان طفلًا، تولى قيادة لوس كاناليروس في يوليو 2020 ونجح في توجيه البلاد إلى مشاركتها الثانية على الإطلاق في كأس العالم.

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أبرز لاعبي كرواتيا ومدربها

المدرب الرئيسي زلاتكو داليتش ثبت اختيارًا من 26 لاعبًا يتمتع بخبرة عالية وتناسق عميق يوازن بين نواتهم الأسطورية المجربة في المعارك وبين ملفات أصغر سنًا ديناميكية ورياضية. تظل القوة الأساسية لكرواتيا هي استقرارها المطلق تحت الضغط، مع عمل النظام المفضل لدى داليتش بثقة نفسية كاملة.

يبقى القلب النابض بلا منازع للفريق هو لوكا مودريتش الخالد، الذي سيتحكم في الإيقاع البنيوي للمباراة إلى جانب ماتيو كوفاتشيتش داخل غرفة محرك خط وسط عالمية مقاومة للضغط. في المقدمة، سيسعى الحضور البدني لبرونو بيتكوفيتش إلى إرباك قلوب الدفاع، مما يخلق جيوبًا من المساحة ليستغلها أندري كراماريتش. دفاعيًا، يتمتع يوشكو غفارديول بلياقة كاملة لقيادة الخط الخلفي بتمريراته التقدمية وتدخلاته القوية، موفرًا درعًا نخبوياً أمام حارس المرمى الأساسي الموثوق دومينيك ليفاكوفيتش.

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التشكيلة المتوقعة لبنما

موسكيرا؛ راموس، كوردوبا، أندرادي؛ موريو، هارفي، بارسيناس، بلاكمان؛ مارتينيز، ووترمان، رودريغيز.

التشكيلة المتوقعة لكرواتيا

ليفاكوفيتش؛ سوتالو، فوسكوفيتش، غفارديول؛ ستانيشيتش، مودريتش، باساليتش، بيريشيتش؛ سوتشيتش، باتورينا؛ MPanamaama

قائمة بنما المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: أورلاندو موسكيرا، لويس ميخيا، سيزار ساموديو.

المدافعون: سيزار بلاكمان، خورخي غوتيريز، أمير موريو، فيدل إسكوبار، أندريس أندرادي، إدغاردو فارينا، خوسيه كوردوبا، إريك ديفيس، جيوفاني راموس، رودريك ميلر.

لاعبو الوسط: أنيبال غودوي، أدالبيرتو كاراسكيلا، كارلوس هارفي، كريستيان مارتينيز، خوسيه لويس رودريغيز، سيزار يانيس، يويل بارسيناس، ألبرتو كوينتيرو، أزارياز لوندونو.

المهاجمون: إسماعيل دياز، سيسيليو ووترمان، خوسيه فاخاردو، توماس رودريغيز.

قائمة كرواتيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، دومينيك كوتارسكي (كوبنهاغن)، إيفور باندور (هال سيتي).

المدافعون: يوشكو غفارديول (مانشستر سيتي)، دوجي كاليتا-كار (ريال سوسيداد)، يوسيب سوتالو (أياكس أمستردام)، يوسيب ستانيشيتش (بايرن ميونخ)، مارين بونغراتشيتش (فيورنتينا)، مارتن إرليتش (ميدتيلاند)، لوكا فوشكوفيتش (هامبورغ).

لاعبو الوسط: لوكا مودريتش (إيه سي ميلان)، ماتيو كوفاتشيتش (مانشستر سيتي)، ماريو باشاليتش (أتالانتا)، نيكولا فلاشيتش (تورينو)، لوكا سوتشيتش (ريال سوسيداد)، مارتن باتورينا (كومو)، كريستيان ياكيتش (أوغسبورغ)، بيتار سوتشيتش (إنتر ميلان)، نيكولا مورو (بولونيا)، توني فروك (رييكا).

المهاجمون: إيفان بيريشيتش (بي إس في آيندهوفن)، أندري كراماريتش (هوفنهايم)، أنتي بوديمير (أوساسونا)، ماركو باشاليتش (أورلاندو سيتي)، بيتار موسا (دالاس)، إيغور ماتانوفيتش (فرايبورغ).

أخبار الفريق والتشكيلات

يدير بنما توماس كريستيانسن، رغم أنه لا تتوفر حاليًا أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات الخاصة بالقائمة. لا توجد تشكيلة محتملة مؤكدة في هذه المرحلة، وستتم إضافة التحديثات قبل انطلاق المباراة.

لم يؤكد مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش أيضًا تشكيلته الأساسية حتى الآن، مع عدم توفر بيانات عن الإصابات أو الإيقافات حاليًا للفاتريني. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق عند ظهورها قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

يدخل بنما هذه المباراة بسجل حديث متباين، حيث حققوا فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين من آخر خمس مباريات لهم. كانت نتيجتهم الأخيرة تعادلًا 1-1 مع البوسنة والهرسك في 6 يونيو، بعد فوز 4-2 على جمهورية الدومينيكان قبل ذلك بيومين. كانت الخسارة الثقيلة 6-2 أمام البرازيل في مايو هي النقطة الأدنى في تلك السلسلة، رغم أن بنما تمكنت من تحقيق نتيجتين متتاليتين أمام جنوب أفريقيا، حيث فازت 1-2 قبل أن تتعادل 1-1 في أواخر مارس. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت بنما تسعة أهداف واستقبلت أحد عشر.

تصل كرواتيا بحالة أقوى، مع ثلاثة انتصارات وخسارتين من آخر خمس مباريات لها. انتهت مباراتهم الأخيرة بفوز 2-1 على سلوفينيا في 7 يونيو، وهي نتيجة ستعزز الثقة قبل البطولة. كما حققوا فوزًا خارج الأرض 1-2 في كولومبيا في مارس وانتصارًا 2-3 في مونتينيغرو في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025. تمثل الهزيمتان أمام بلجيكا (0-2) والبرازيل (1-3) الشوائب في سلسلة إيجابية بخلاف ذلك.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة بين بنما وكرواتيا لآخر خمس مواجهات، لذا لا يمكن تقديم تفصيل تاريخي مفصل في هذا الوقت.

الترتيب

في المجموعة L، تتصدر كرواتيا جدول الترتيب قبل هذه المباراة، بينما تحتل بنما المركز الرابع.