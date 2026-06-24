بنما ضد إنجلترا معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة بنما ضد إنجلترا في 27 يونيو 2026 عند 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و21:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة

بنما واحدة من خمسة منتخبات تم إقصاؤها بالفعل من كأس العالم. تمتلك إنجلترا أربع نقاط من مباراتين ويمكنها ضمان صدارة المجموعة L بفوز هنا.

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قصة كأس العالم حتى الآن لبنما وإنجلترا

لم يبدُ منتخب الأسود الثلاثة بقيادة توماس توخيل مقنعاً تماماً بعد فوز 4-2 على كرواتيا وتعادل سلبي 0-0 مع غانا. لدى توخيل الكثير من صداع الاختيار ليفكر فيه في المناطق الواسعة. قد يختار إعادة نيكو أوريلي إلى الجهة اليسرى من الدفاع، بينما يُعد ماركوس راشفورد خياراً أعلى على ذلك الجناح. على اليمين، ينبغي لنجم أرسنال نوني مادويكي أن يواصل في مكان زميله في النادي بوكايو ساكا، الذي يواصل المعاناة من مشكلة مستمرة في وتر أخيل. في المقدمة، ترتكز آمال إنجلترا على المهاجم القائد هاري كين، الذي يملك حصيلة مذهلة تبلغ 81 هدفاً في 116 مباراة دولية.

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ستسعى بنما إلى إحباط إنجلترا بتشكيل 5-4-1. تُثبت هزيمتان متتاليتان بنتيجة 1-0 أمام غانا وكرواتيا أن البنميين لن يكونوا أبداً لقمة سائغة. رغم سيطرتهم على الاستحواذ وصنعهم فرصاً أكثر في مباراتهم ضد غانا، لم يتمكنوا من التسجيل، ودفعوا الثمن في النهاية، بعدما استقبلوا هدفاً مؤلماً في الدقيقة 95.

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التشكيلات المتوقعة

بنما: موسكيرا؛ موريو، راموس، كوردوبا، أندرادي، بلاكمان؛ مارتينيز، هارفي، بارسيناس، رودريغيز؛ فاخاردو.

إنجلترا: بيكفورد؛ جيمس، كونسا، غويهي، أوريلي؛ أندرسون، رايس؛ مادويكي، بيلينغهام، راشفورد؛ كين.

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قائمة بنما المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أورلاندو موسكيرا، لويس ميخيا، سيزار ساموديو.

المدافعون: سيزار بلاكمان، خورخي غوتيريز، أمير موريو، فيدل إسكوبار، أندريس أندرادي، إدغاردو فارينا، خوسيه كوردوبا، إريك ديفيس، جيوفاني راموس، رودريك ميلر.

لاعبو الوسط: أنيبال غودوي، أدالبيرتو كاراسكيلا، كارلوس هارفي، كريستيان مارتينيز، خوسيه لويس رودريغيز، سيزار يانيس، يوئيل بارسيناس، ألبرتو كوينتيرو، أزارياز لوندونو.

المهاجمون: إسماعيل دياز، سيسيليو ووترمان، خوسيه فاخاردو، توماس رودريغيز.

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قائمة إنجلترا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

المدافعون: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك غويهي (مانشستر سيتي)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، نيكو أو'رايلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، جيد سبينس (توتنهام)، جون ستونز (مانشستر سيتي)

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا)

المهاجمون: أنتوني غوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونخ)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

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أخبار الفريق والقوائم

لم يؤكد توماس كريستيانسن تشكيلة أساسية محتملة لبنما قبل هذه المباراة، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات رسميًا في هذه المرحلة. ستُضاف التحديثات أقرب إلى صافرة البداية مع ظهور أخبار الفريق.

توماس توخيل في وضع مماثل بالنسبة لإنجلترا، إذ لا توجد تشكيلة مؤكدة أو إصابات أو إيقافات متاحة حاليًا في البيانات. وقد استفاد توخيل من تشكيلة تتمتع بلياقة جيدة إلى حد كبير طوال دور المجموعات، رغم أن ديكلان رايس كان يتعامل مع ألم عصبي منذ ديسمبر. سيتم تحديث أخبار الفريق لكلا الجانبين عند تأكيدها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

يدخل بنما هذه المباراة بسجل من انتصارين وتعادل واحد وخسارتين عبر آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة لهم هزيمة 1-0 أمام غانا في كأس العالم في 17 يونيو. وقبل ذلك، تعادلوا 1-1 مع البوسنة والهرسك قبل أن يهزموا جمهورية الدومينيكان 4-2 في مباريات ودية. وكانت الخسارة 6-2 أمام البرازيل هي أدنى نقطة في تلك السلسلة، بينما يوفر الفوز 2-1 على جنوب أفريقيا بعض التشجيع. سجل بنما تسعة أهداف واستقبل عشرة عبر تلك المباريات الخمس.

إن مستوى إنجلترا في الآونة الأخيرة أقوى بكثير. أسفرت مبارياتهم الخمس الأخيرة عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. كانت آخر مباراة فوزًا في كأس العالم بنتيجة 4-2 على كرواتيا في 17 يونيو، والذي جاء بعد انتصارين وديين متتاليين على كوستاريكا (3-0) ونيوزيلندا (1-0). كانت هزيمتهم الوحيدة في تلك السلسلة خسارة 1-0 أمام اليابان في مارس، مع تعادل 1-1 أمام أوروغواي أيضًا ضمن السجل. سجلت إنجلترا تسعة أهداف واستقبلت أربعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

بنما المباراة الأخيرة إنجلترا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار إنجلترا 6 - 1 بنما 1 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

يتضمن سجل المواجهات المباشرة بين هذين الفريقين مواجهة سابقة واحدة فقط. فازت إنجلترا على بنما 6-1 في مباراة ضمن دور المجموعات بكأس العالم في 24 يونيو 2018، وكانت إنجلترا الفريق المضيف في تلك المواجهة. تمثل تلك المواجهة الوحيدة المباراة المؤكدة الوحيدة بين هاتين الدولتين في مجموعة البيانات المتاحة.

الترتيب

في المجموعة L، تحتل إنجلترا حاليًا المركز الأول وبنما المركز الثالث بعد الجولات الافتتاحية من المباريات.