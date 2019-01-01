بنفيكا: 100 مليون يورو ليست كافية للتخلي عن جواو فيلكس

دومينيجوز دي أوليفيرا المدير التنفيذي لنادي بنفيكا يؤكد أن الفريق لن يتخلى عن خدمات لاعبه جواو فيلكس ولو وصل له عرضًا بـ 100 مليون يورو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد دومينيجوز دي أوليفيرا المدير التنفيذي لفريق بنفيكا أن النادي لن يتخلى عن خدمات لاعبه الشاب جواو فيلكس بأقل من 120 مليون يورو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي أوليفيرا وأكد خلالها أن قرار بقاء أو رحيل اللاعب يملكه أكثر من طرف من بينهم النادي وأسرته.

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من الزمن الجميل! ❤️ pic.twitter.com/eWpequ8lVb — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

وقال دي أوليفيرا: “هدفنا الأساسي خلال سوق الانتقالات الصيفية أن نحافظ على قوام الفريق الحالي، ولو قام أحدهم بعرض 100 مليون يورو من أجل فيلكس، نيتنا ستكون عدم البيع".

وأضاف: "100 مليون هي رقم كبير للغاية، لم يسبق أن تم بيع لاعب بتلك القيمة من قبل في البرتغالي، لكن هدفنا هو تحقيق الانتصارات في الملعب، وسنفعل كل شيء ممكن من أجل أهدافنا".

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وأكمل: "هناك أطراف عديدة تمتلك قرار بقاء أو رحيل فيلكس منها اللاعب نفسه وعائلته والنادي، لكننا لن نفرط فيه بأقل من 120 مليون يورو، لكن حتى الآن لم نتلقى أي عرضًا".

جدير بالذكر أن اللاعب لديه شرطًا جزائيًا في عقده مع بنفيكا تبلغ قيمته حوالي 105 مليون يورو، يدفعها حال قرر الرحيل قبل انتهاء عقده.