بنفيكا رفض 130 مليون يورو من ريال مدريد لضم فيليكس

تعرف على مفاوضات ريال مدريد لأجل فيليكس

رفض بنفيكا البرتغالي عرضًا من جانب ريال مدريد للتعاقد مع جواو فيليكس خلال الصيف الجاري مقابل 130 مليون يورو.

فيليكس بات على بعد خطوات من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 120 مليون يورو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ ريال مدريد عرض 80 مليون يورو ثابت بجانب 50 مليون يورو متغيرات إضافية للتعاقد مع صاحب الـ 19 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا لم يكن العرض الأول الذي قدّمه ريال مدريد، إلا أنّ بنفيكا رفض مطالبًا دفع 120 مليون يورو دفعة واحدة.

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وكان مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات اللاعب إلا إن بطل الدوري الإنجليزي رفض دفع هذا المبلغ لضم المهاجم.

أتلتيكو مدريد ينتظر رحيل أنطوان جريزمان في يوليو المقبل لكسر عقد فيليكس مع بنفيكا والتعاقد معه.

الموهبة البرتغالية لعب 43 مباراة في الموسم الحالي سجل 20 هدفًا وصنع 11 وقاد النسور لتحقيق بطولة الدوري.